المصدر: طرابلس ــ وكالات

احتجاج

قال شهود، إن عشرات الليبيين تظاهروا، احتجاجاً على ضربة جوية أميركية على من يشتبه بأنهم أعضاء بتنظيم القاعدة في الصحراء الواقعة بجنوب غرب البلاد، قائلين إن الضربة استهدفت مدنيين.

ونظّم أعضاء من قبيلة الطوارق احتجاجاً وطالبوا الحكومة بالتحقيق في الضربة الجوية. وقال شهود ومشاركون، إن المحتجين وبينهم نساء وأطفال رفعوا لافتات تقول، إنّ قيادة القوات الأميركية في أفريقيا هاجمت مدنيين، وأنها تقتل أبناءنا. وقالت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا الخميس الماضي، إنها قتلت 11 من أفراد تنظيم القاعدة قرب بلدة العوينات، وأنّ تقديراتها تشير إلى أن الضربة لم تسقط قتلى أو جرحى بين المدنيين.

إحالة

قرّر جهاز الكسب غير المشروع في مصر، أمس، إحالة محافظ المنوفية الأسبق هشام عبد الباسط، لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتربح غير المشروع جراء أموال قيمتها 58 مليون جنيه مصري. وأوضح قرار الجهاز، أن المتهم استولى لنفسه بغير حق على أكثر من 27 مليون جنيه من أموال المحافظة، عقب أن اتفق مع متهمين آخرين على طرح أربع عمليات تطوير، ورفع كفاءة عدد من مباني المحافظة، بعد ذلك أمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. تجدر الإشارة إلى أنّ محافظ المنوفية الأسبق جرى القبض عليه متلبساً بتقاضي رشوة وأحيل للمحاكمة الجنائية.القاهرة- وكالات