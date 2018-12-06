المصدر: الموصل - د.ب.أ

أعلنت الشرطة العراقية، أمس، مقتل اثنين من عناصرها وأخر من داعش في اشتباكات اندلعت جنوبي الموصل. وقال النقيب أحمد العبيدي، إنّ اشتباكات اندلعت مع عناصر داعش قرب نقطة تفتيش في قرية مهانا التابعة لناحية القيارة، أدت إلى مقتل شرطييْن وأحد عناصر داعش، فيما لاذ بقية العناصر بالفرار.

كانت مجموعة من عناصر داعش تسللت مساء أول من أمس إلى مقر السجن الإقليمي في ناحية بادوش شمال غرب الموصل واشتبكت مع القوات العراقية، ما أدى إلى مقتل خمسة جنود وعنصرين من تنظيم داعش، فيما لاذ بقية المتسللين بالفرار باتجاه عمق الموصل. وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى تسلل عناصر من تنظيم داعش إلى مدن المحافظة لتنفيذ عمليات.