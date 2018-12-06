88 مليار دولار لإعادة إعمار العراق

المصدر: بغداد - د.ب.أ

أعلن مصطفى الهيتي رئيس صندوق إعادة الإعمار في العراق، أن بلاده بحاجة إلى 88 مليار دولار لإعادة الإعمار في المناطق المتضررة.

وقال الهيتي، في كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والاستثمار في العراق بمشاركة مستثمرين عرب وأجانب في بغداد، إنّ العراق في حاجة لمعالجة أوضاع أكثر من مليون نازح، من جراء الأعمال الإرهابية، لاسيّما في محافظات نينوى والأنبار وكركوك وصلاح الدين، مضيفاً: «أمام صندوق إعادة الإعمار تحديات كبيرة لمواجهة الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية وبناء المنازل وإعادة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، وهذا يتطلب عملاً دؤوباً وجهداً دولياً كبيراً».

بدوره، قال الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، في كلمة مماثلة: «نتطلع إلى المزيد من المشاركة للمستثمرين والشركات العالمية في مشروعات إعادة الإعمار في البلاد، والدخول في شراكات في مجالات البنى التحتية في القطاعات الصناعية والزراعية في ظل أجواء أمنية مستقرة تعيشها البلاد اليوم، الحكومة العراقية عازمة على دعم مشروعات إعادة الإعمار وفتح الأبواب أمام المستثمرين في جميع القطاعات»، موضحاً أنّ الحكومة العراقية تعمل على إنهاء معاناة النازحين والمهجرين.