أميركا تستأنف الوجود الدبلوماسي في الصومال بعد غياب 30 عاماً

المصدر: نيروبي - رويترز

قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة استأنفت وجوداً دبلوماسياً دائماً في الصومال بعد نحو 30 عاماً من إغلاق السفارة الأميركية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: «هذا الحدث التاريخي يعكس التقدم الذي أحرزه الصومال في السنوات الأخيرة وخطوة أخرى للأمام تجاه تطبيع التواصل الدبلوماسي الأميركي مع مقديشو، منذ الاعتراف بالحكومة الفدرالية الصومالية عام 2013. وأضافت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، في بيان:«عودتنا تظهر التزام الولايات المتحدة بالمزيد من تعزيز الاستقرار والديمقراطية والتنمية الاقتصادية».

وأكّدت الناطقة باسم الخارجية، أنّ السفير دونالد ياماموتو وفريقه يتطلعان إلى العمل بنحو وثيق مع الشعب والحكومة الفدرالية الصومالية، من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائية القوية بالفعل.

وكانت البعثة الدبلوماسية الأميركية إلى الصومال ملحقة بالسفارة الأميركية في نيروبي بكينيا المجاورة، لكن الدبلوماسي، دونالد ياماموتو، تولى للتو منصبه سفيراً للولايات المتحدة في الصومال. يذكر أنّ السفارة الأميركية في الصومال أُغلِقت وتم إجلاء الدبلوماسيين الأميركيين خلال الحرب الأهلية في أوائل يناير 1991 من جراء العنف وانهيار الحكومة المركزية الصومالية.