عريقات يحض ألمانيا على الاعتراف بدولة فلسطين

المصدر: رام الله - د.ب.أ

حضّ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أمس، دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بدولة فلسطين بما فيها ألمانيا، إلى المبادرة لذلك فوراً.

ودعا عريقات، في بيان، عقب لقائه 10 أعضاء في البرلمان الألماني في رام الله، دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض مقاطعة تامة على جميع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

ووفق البيان، أطلع عريقات الوفد الألماني على آخر الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، التي تمثلت باغتيال فلسطيني من أصحاب الاحتياجات الخاصة شمال الضفة الغربية. وتناول عريقات سلسلة جرائم الحرب الإسرائيلية المتمثلة باستمرار النشاطات الاستيطانية، لاسيّما في القدس الشرقية وما حولها، والإعدامات الميدانية والتطهير العرقي.

وأكّد عريقات التمسك الفلسطيني بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على الحدود المحتلة منذ عام 1967 وحل قضايا الوضع النهائي. وثمّن المسؤول الفلسطيني، مواقف دول الاتحاد الأوروبي الرافضة لقرارات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لاسيّما الاعتراف الباطل وغير القانوني بالقدس عاصمة لإسرائيل.