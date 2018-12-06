انطلاق اجتماعات اللجنة الفلسطينية - الفرنسية في باريس غداً

المصدر: رام الله - د.ب.أ

توجّه وفد حكومي فلسطيني، أمس، إلى فرنسا لعقد اجتماعات اللجنة الفلسطينية الفرنسية المشتركة غداً الجمعة. وذكرت الحكومة الفلسطينية، في بيان، أن الوفد يترأسه رئيس الوزراء رامي الحمد الله ويضم وزراء الخارجية والمغتربين، والمالية، والحكم المحلي، والزراعة، والتربية والتعليم العالي، والاقتصاد، ورئيس سلطة المياه. ومن المقرّر، وفق البيان، أن يتم خلال الاجتماعات التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات بين فلسطين وفرنسا.

من جهته، قال المستشار الأول في سفارة فلسطين لدى فرنسا، ناصر جاد الله، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الاتفاقيات المقرر توقيعها تشمل المالية والاقتصاد والمياه والتعليم، مشيراً إلى أنّه ستتم مطالبة فرنسا بزيادة عدد المنح المقدمة للطلبة الفلسطينيين، وتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات بين البلدين. وأضاف جاد الله، أن الاجتماعات تشمل حضور عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين الذين سيلتقون نظراءهم الفرنسيين لدفع الاستثمار في فلسطين.