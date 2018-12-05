وفد حكومي يمني يتوجه إلى السويد للمشاركة في محادثات السلام

المصدر: البيان الإلكتروني

غادر وفد حكومي يمني صباح اليوم الأربعاء الرياض متوجّهًا إلى السويد حيث سيُشارك في محادثات السلام مع المتمرّدين الحوثيّين برعاية الأمم المتحدة، بحسب ما قال مصدران قريبان من الوفد لوكالة فرانس برس.

وكان وفد المتمردين الحوثيين قد وصل في وقت سابق إلى السويد، في وقت لم تُعلن الأمم المتحدة بعد رسميًا عن موعد لبدء هذه المحادثات.

ويترأس الوفد اليمني الحكومي الذي يضم 12 شخصا، وزير الخارجية خالد اليماني، وفقا لمصدر قريب من الوفد.

وكتب عبد الله العليمي مدير مكتب رئاسة الجمهورية على تويتر "يغادر الوفد محملاً بآمال الشعب اليمني".

يغادر وفد #الحكومة_اليمنية الى السويد صباح هذا اليوم لحضور مشاورات السلام التي تقام برعاية الأمم المتحدة ، يغادر الوفد محملاً بآمال الشعب اليمني في تحقيق السلام المستدام على اساس من المرجعيات الثلاث الثابتة ، السلام القائم على إنهاء الانقلاب وإزالة كل الأسباب التي أدت اليه. — د.عبدالله العليمي (@ALalimiBawzer) ٤ ديسمبر ٢٠١٨

وأضاف : " تنفيذاً لتوحيهات فخامة رئيس الجمهورية سيضع وفد الحكومة اليمنية هموم الشعب اليمني وتطلعاته في رأس اولوياته ، وسيبذل كل الجهود لإنجاح المشاورات التي نعتبرها فرصة حقيقية للسلام ، نحرص كل الحرص على استغلال كل الفرص لتجنيب شعبنا المزيد من الدمار الذي تسببت به المليشيات الانقلابية ".