صباح الأحمد: دعمنا لمصر لن يتوقّف أبداً

المصدر: القاهرة - البيان

أكّد أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، موقف الكويت الداعم لمصر والذي لن يتوقّف أبداً، مثمّناً العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال الشيخ صباح الأحمد، وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي وصل العاصمة الكويتية لترؤس أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الكويتية المصرية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين. وحمّل الشيخ صباح الأحمد، شكري رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتضمن تمنياته لمصر قيادة وشعباً بدوام الرخاء والاستقرار.

وقال المستشار أحمد حافظ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان تلقت «البيان» نسخة منه، إنّ سامح شكري أكّد تقدير مصر للجهود التي تبذلها دولة الكويت على الساحة العربية، والدور المهم والإيجابي الذي يقوم به أمير الكويت تعزيزاً لمسار التضامن والعمل العربي المشترك، وعلى نحو يرسّخ من دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأضاف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنّ شكري نقل لأمير دولة الكويت، الدعوة الموجهة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة مصر، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مصر للدفع بآليات التشاور والتنسيق مع الكويت في مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة العربية، لاسيّما على ضوء الدور المهم الذي تضطلع به الكويت في الدفاع عن قضايا المنطقة في إطار عضويتها الحالية في مجلس الأمن.

ولفت حافظ إلى أنّ لقاء أمير دولة الكويت مع سامح شكري تطرّق أيضاً إلى تطورات ومجمل القضايا الإقليمية، حيث تمّ التأكيد على ضرورة الدفع بأطر التضامن والعمل العربي المشترك، في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة، حفاظاً على الأمن القومي العربي، وأن تكون الحلول المطروحة لأزمات المنطقة عربية خالصة وتحدد الشعوب العربية مصيرها بنفسها على نحو يلبي تطلعاتها في العيش في سلام وأمن ومزيد من الرخاء.