السيسي يؤكد متانة العلاقات المصرية الأميركية

المصدر: القاهرة - البيان

أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، متانة العلاقات المصرية الأميركية، والأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيّما على صعيد جهود مكافحة الإرهاب، وكذلك التعاون الأمني والاستخباراتي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم دانيال كوتس، رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية الأميركي، وفق ما أفاد الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي. وقال الناطق في بيان صحفي، إن الرئيس المصري أشاد بالتنسيق والتشاور المشترك إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

من جهته، أكّد كوتس حرص الولايات المتحدة على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة التي تواجه البلدين، لا سيما في ضوء الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، مثمناً في هذا الإطار دور مصر المحوري ومساعيها الحثيثة لتدعيم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأوضح الناطق أنّ اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها كيفية التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات الراهنة.