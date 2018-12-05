توقيع اتفاق منحة أميركية للأردن بـ 745 مليون دولار

المصدر: عمّان - وكالات

وقّعت حكومتا الأردن والولايات المتحدة، أمس، اتفاقية منحة بقيمة 745 مليون دولار كجزء من المساعدات الأميركية المقررة لعام 2018 للمملكة. وتم توقيع الاتفاقية الخاصة بالمنحة لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2018، ما سيسهم في تخفيض عجز الموازنة، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «بترا».

وذكرت الوكالة أنه من المتوقع تحويل قيمة المنحة إلى حساب خزينة المملكة قبل نهاية العام الجاري. وقال القائم بأعمال السفارة الأميركية في عمان، جيم بارنهارت، الذي وقع الاتفاق، إن واشنطن تحتفظ بشراكة طويلة الأمد مع المملكة، تهدف من خلالها إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الحوكمة الديمقراطية وتطوير جودة الخدمات الأساسية.

بدورها، أعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي د. ماري قعوار التي وقعت الاتفاقية عن الأردن، عن شكر وتقدير حكومة وشعب المملكة للولايات المتحدة الأميركية، على الدعم المتواصل والمتزايد المُقدم والذي يساهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية.

وقالت: هذا الدعم، وتوقيع هذه الاتفاقية يعكسان، المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، وتقديراً للجهود التي يبذلها الملك عبد الله الثاني في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية.

مشيرة إلى أن هذا الدعم كان له أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات، معربة عن تطلّع الأردن إلى المزيد من التعاون بين البلدين على مختلف الصعد وفي شتى المجالات، ما سيكون له الأثر الكبير في دعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتنموية الوطنية.