تعز تحتفل باستقلال اليمن واليوم الوطني الإماراتي

المصدر: تعز - أحمد الباشا

أقامت السلطة المحلية في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز حفلاً فنياً وخطابياً بمناسبة الذكرى الـ 51 لاستقلال اليمن (30 نوفمبر)، واليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة (2 ديسمبر).

وحضر الحفل ممثل الهلال الأحمر الإماراتي د. هشام الحمادي، ووكيل محافظة تعز، محمد عبدالعزيز الصنوي، ومدير مديرية الشمايتين، عبدالعزيز الشيباني، وقائد القطاع العسكري بالحجرية في اللواء 35 مدرع، العقيد أمين الاكحلي، والأمين العام للمجلس المحلي، سعيد الراعي، ومديرة مكتب الثقافة في مديرية الشمايتين، هيام التركي، وممثلة اتحاد نساء اليمن، سميرة العزعزي.

وأكد مندوب الهلال الأحمر الإماراتي في تعز، هشام الحمادي، أن هذا الاحتفال تعبيراً عن متانة العلاقة ومشاعر المحبة بين اليمن والإمارات التي تعد شريكاً أساساً في التحالف العربي لمواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

وفي كلمة ألقاها وكيل المحافظة، محمد عبدالعزيز الصنوي، أكد أن 30 نوفمبر و2 ديسمبر مناسبتان تعبران على علاقة قوية ومتجذرة بين البلدين، مقدماً التهاني للقيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ولقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتخلل الحفل عدداً من الفقرات الخطابية والفنية التي عبرت عن إرادة الشعوب في التحرر والاستقلال والبناء، عبرت العروض عن أن استقلال اليمن كان مرحلة فاصلة في حياة اليمنيين وعن النموذج الوطني الإماراتي الناجح الذي أذهل العالم بأسره.