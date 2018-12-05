تفكيك شبكة للهجرة غير النظامية في المغرب

المصدر: Ⅶ الرباط - أ.ف.ب

اعتقلت السلطات المغربية، أمس، 16 شخصاً يشتبه في ارتباطهم بشبكة للهجرة غير النظامية، بينهم 7 أوقفوا في ورشة لصناعة الزوارق المطاطية بالدار البيضاء حيث تم حجز ثلاثة زوارق، وفق الإدارة العامة للأمن. وأوضح بيان لهذه الهيئة أن تسعة أشخاص اعتقلوا في مدينة وجدة، شرق المملكة، ومناطقها، مشيراً إلى ضبط 8 سيارات وإيصالات تحويلات مالية وحاويات كبيرة لتخزين البنزين علاوة على مبالغ مالية مهمة.

وقد أحبطت السلطات المغربية 68 ألف محاولة للهجرة غير النظامية نحو أوروبا بين مطلع يناير ونهاية سبتمبر 2018، كما استطاعت تفكيك 122 شبكة «إجرامية للاتجار في البشر»، بحسب آخر حصيلة رسمية.

وأفاد البيان أن الأبحاث الأولية أظهرت وجود «مؤشرات تقارب وتقاطعات» بين المشتبه فيهم و«أشخاص ينشطون في تجارة التجهيزات والمعدات البحرية».

وأكد فتح تحقيق قضائي لـ«تحديد الامتدادات الوطنية لهذه الشبكة.. وارتباطاتها المحتملة خارج المغرب».

وتفيد معلومات وزارة الداخلية الإسبانية أن نحو 50 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا إلى إسبانيا منذ مطلع السنة الحالية على متن 1859 زورقاً.