إعلان تشكيل مجلس الوزراء في البحرين

المصدر: المنامة - وكالات

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، مرسوماً ملكياً بتشكيل مجلس الوزراء في البلاد، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأعاد الملك تعيين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيساً للوزراء، الذي شكل حكومة تضم وزيراً جديداً للمالية، من دون أي تغييرات أخرى في الحقائب الأساسية.

وقال بيان نشرته الوكالة الرسمية أن الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة حل محل الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في منصب وزير المالية.

كانت الحكومة قدمت استقالتها يوم الأحد الماضي إلى الملك كما يقتضي القانون بعد الانتخابات البرلمانية في المملكة.