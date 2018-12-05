مناشدة

ناشد والدا صحافي أميركي المختطف في سوريا منذ ست سنوات، الولايات المتحدة وسوريا، العمل معاً من أجل العثور على ابنهما وقالا إنهما تقدما بطلب للحصول على تأشيرتي دخول إلى سوريا للضغط من أجل إطلاق سراحه.

وقال والده مارك تايس في مؤتمر ببيروت: «نحض حكومتي الولايات المتحدة وسوريا على العمل معاً على حل هذه المسألة الإنسانية، واحد من مطالبنا المستمرة من الحكومة الأميركية هو إجراء اتصال مباشر مع نظرائهم في سوريا. وهذا لم يحدث في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، تشجعنا للغاية بهذه الإدارة الجديدة».

قوائم

كشفت مصادر نيابية في عمان تسليم نوابٍ أردنيين للقائم بالأعمال السورية في العاصمة عمان، أيمن علوش، قوائم بأسماء عشرات المعتقلين السياسيين الأردنيين في سجون النظام السوري، للمطالبة بالإفراج عنهم. وأضافت المصادر، أن النواب الذين سلموا القوائم، بعد زيارتهم دمشق في الأسبوع الماضي، ولقائهم الرئيس السوري بشار الأسد.

وصرح عدد من النواب بأن الأسد طلب منهم قوائم بأسماء المعتقلين الأردنيين للعفو عنهم، تكريماً لزيارتهم لدمشق. وأوضحت المصادر أن القوائم ضمت أسماء أغلب المعتقلين السياسيين الأردنيين في سوريا، والذين مضى على اعتقالهم سنوات عديدة، باستثناء من وجهت لهم تهم إرهابية.