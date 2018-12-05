انتشال 4657 جثة في نينوى

المصدر: بغداد - البيان

كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، عن انتشال 4657 جثة في محافظة نينوى، بينها 851 جثة لأطفال. وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان: «إنّ فرق مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى، انتشلت أكثر من 2665 جثة معلومة الهوية، منذ القضاء على تنظيم داعش، فيما بلغت الجثث المجهولة الهوية 1992 جثة، وإن جثث الأطفال معلومة الهوية بلغت 851 جثة، منها 345 في المدينة القديمة».

وأضاف: «إنّ وجود الألغام والعبوات والمخلفات الحربية أدى إلى العديد من الحوادث، كان آخرها مقتل طفل وجرح اثنين في المدينة القديمة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة قرب جامع النوري الكبير»، لافتاً إلى أنّ وجود هذه المخلفات يمثّل عائقاً كبيراً أمام عودة العديد من العوائل إلى قراها.

وطالب عضو مفوضية حقوق الإنسان، الوزارات الأمنية بالإسراع في رفع المخلفات، ووزارة الصحة بإكمال متطلبات فحص الحمض النووي»، وإجراء المطابقة مع الجثث مجهولة الهوية لإكمال المتطلبات القانونية.

وكان عضو مجلس محافظة نينوى، خلف الحديدي، حذّر من خطر آلاف الجثث التي مازالت تتكدس في المنطقة القديمة في الجانب الأيمن من الموصل، منذ تحريرها. وأكّد نائب محافظ نينوى، أنّ الجثث العالقة بين أنقاض المدينة القديمة في الجانب الغربي تعيق إعادة النازحين إلى ديارهم.