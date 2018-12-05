المصدر: عدن - واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم العلاج للجرحى والمصابين اليمنيين، حيث بلغ عدد الذين قُدم لهم العلاج نحو 21 ألف جريح ومصاب يمني داخل اليمن وخارجه. وتم علاج 6452 جريحًا ومصابًا يمنيًا بمستشفيات القطاع الخاص في الجمهورية اليمنية، فيما تم علاج ألف جريح ومصاب في المراكز الطبية المتخصصة اليمنية بإصابات العيون.

كما تم نقل 534 حالة للعلاج في المملكة الأردنية الهاشمية، و280 حالة إلى جمهورية السودان، فيما أحيلت حالة واحدة إلى جمهورية الهند، كما استقبلت المستشفيات السعودية 12,795 جريحًا ومصابًا، ليصبح العدد الإجمالي 21,062 جريحًا ومصابًا. وفي وقفة وفاء عبّر الجرحى والمصابون اليمنيون عن امتنانهم وشكرهم وتقديرهم لمركز الملك سلمان للإغاثة على جهوده الكبيرة التي بذلها لعلاجهم ولا يزال يبذلها.