الميليشيا تفخخ جزيرة كمران بالبحر الأحمر

المصدر: عدن - وكالات

فخخت الميليشيا الموالية لإيران الجانب الغربي لجزيرة كمران بالبحر الأحمر، التابعة لمحافظة الحديدة، فيما حققت قوات الجيش الوطني تقدماً جديداً في جبهتي «البقع وكتاف» بمحافظة صعدة.

وفي جريمة جديدة تضاف إلى الملف الأسود للحوثيين، وضعت الميليشيا المتمردة سلاسل من الألغام في كمران بالبحر الأحمر، أسوة بنهجها الذي اتبعته في عدد من المواقع الأخرى باليمن، بحسب ما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية».

ويأتي التصعيد الحوثي الجديد في الوقت الذي قالت فيه مصادر ميدانية يمنية إن قوات المقاومة المشتركة استهدفت مواقع للميليشيا الانقلابية في الدريهمي، ومنطقة الكيلو 16 الاستراتيجية في محافظة الحديدة. وأدت المواجهات بين الطرفين إلى مقتل عدد من الحوثيين وإصابة آخرين.

وعلى جبهة التحيتا، تبادل الطرفان القصف المدفعي، بينما شنّت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على مواقع حوثية، مستهدفة تحركات المسلحين الحوثيين شمال مدينة الشباب. ومشّطت قوات المقاومة عدداً من المباني في المنطقة التي حولها الحوثيون إلى متارس وثكنات عسكرية.

جبهة صعدة

إلى ذلك، أحرزت قوات الجيش الوطني تقدماً جديداً في جبهتي «البقع وكتاف» بمحافظة صعدة. وتمكنت قوات الجيش من تحرير مواقع جديدة في مديرية البقع شمالي المحافظة. ونقل موقع الجيش عن أركان كتيبة الاقتحام في لواء العز الرائد خالد النمر، أن قوات الجيش حررت عدداً من التباب المهمة في منطقة «الخشبة».

هجوم مباغت

وأوضح أن تحرير تلك المواقع جاء عقب هجوم مباغت شنّته كتيبة الاقتحام بقيادة العقيد رشاد الحرازي، على مواقع تمركز الميليشيا في تلك التباب، التي أطلق عليها تباب الشهيد النقيب أشرف المخلافي، الذي استشهد فيها الأسبوع الماضي.

وأكد الرائد النمر أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

كما حررت قوات الجيش مواقع استراتيجية في محيط مديرية كتاف غربي محافظة صعدة.

وذكر قائد لواء التحرير العميد فواز محمد صالح الزراري، أن قوات الجيش شنّت هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز الميليشيا في ميسره جبهة كتاف، تمكنت على أثره من تحرير سلسلة جبال رشاحة، وسلسلة جبال المليل وتبة العلم وتباب المقنذعة.

وقال إن قوات الجيش تمكنت من تأمين الخط الواصل إلى وادي «آل جبارة»، وسط تقدمها المتسارع للالتحاق بوحدات الجيش المرابطة على مشارف مديرية كتاف.