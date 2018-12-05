المصدر: عدن - وكالات

وصلت الدفعة الثانية من منحة النفط السعودية لدعم قطاع الكهرباء إلى ميناء العاصمة المؤقتة عدن. وقالت مصادر في ميناء عدن إن الدفعة الثانية من منحة النفط السعودية البالغة 65 طناً ضمن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وصلت مساءً.

من جهته أكد وزير الكهرباء اليمني، محمد العناني، أن وصول الدفعة الثانية من المشتقات النفطية سيسهم في مواصلة التحسن الذي يلمسه المواطن في مختلف مديريات عدن في جانب الكهرباء . بدوره أوضح ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مجيب حميد، أن البرنامج حريص على استمرار التيار الكهربائي في المحافظات المحررة.