عاهل البحرين يعيّن خليفة بن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء

المصدر: وام

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم مرسوما ملكيا بتعيين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

ونصت المادة الاولى من المرسوم ملكي رقم 61 الذي بثته وكالة الأنباء البحرينية (بنا ) على تعيين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى، نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء.

وعين وفق المرسوم الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة والشيخ علي بن خليفة آل خليفة وجواد بن سالم العريض والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نوابا لرئيس مجلس الوزراء.

وضمت الوزارة الجديدة محمد المطوع وزيرا لمجلس الوزراء والفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله وزيرا للداخلية والشيخ خالد بن أحمد وزيرا للخارجية والدكتور ماجد النعيمي وزيرا للتربية والتعليم والدكتور عبدالحسين ميرزا وزيرا للكهرباء والماء والشيخ خالد بن علي وزيرا للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والشيخ محمد بن خليفة وزيرا للنفط. والشيخ سلمان بن خليفة وزيرا للمالية والاقتصاد الوطني وعصام بن عبدالله وزيرا للأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وجميل حميدان وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية وكمال بن أحمد وزيرا للمواصلات والاتصالات وباسم الحمر وزيرا للاسكان وغانم البوعينين وزيرا لشؤون مجلسي الشورى والنواب وفائقة بنت سعيد الصالح وزيرا للصحة.. وزايد الزياني وزيرا للصناعة والتجارة وعلي الرميحي وزيرا لشؤون الإعلام واللواء الركن عبدالله النعيمي وزيرا لشؤون الدفاع وأيمن المؤيد وزيرا لشؤون الشباب والرياضة.