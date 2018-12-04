البواردي: «إيديكس 2018» ملتقى لتبادل الخبرات التكنولوجية

المصدر: Ⅶ القاهرة - البيان ووام

شهد معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، والوفد المرافق له افتتاح فعاليات الدورة الأولى من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2018» المقام في جمهورية مصر العربية.

وزار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، جناح دولة الإمارات المشارك في المعرض، وكان باستقباله معالي محمد بن أحمد البواردي، بحضور جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى القاهرة، حيث اطلع الرئيس المصري على منتجات الشركات الإماراتية الدفاعية المشاركة في المعرض.

كما قام البواردي والوفد المرافق بجولة في المعرض، شملت عدداً من أجنحة الدول ومنصات عرض الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الأسلحة الدفاعية والتكنولوجيا الأمنية اطلع خلالها على أحدث الأسلحة والمعدات والحلول التقنية التي تدعم مكافحة الإرهاب وآخر ما توصلت إليه تقنيات الصناعات الدفاعية والعسكرية وأنظمة التسليح الجوي والبري والبحري.

وأكد معاليه أهمية معرض «إيديكس 2018» على المستويين الإقليمي والعالمي، إذ يمثل ملتقى لتبادل الخبرات التكنولوجية بين المشاركين من الهيئات والأنظمة المختصة بالتسليح والصناعات الدفاعية من مختلف أنحاء العالم، مشيداً بحسن التنظيم والمشاركة الواسعة لكبريات الشركات المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية.

وقال سلطان عبدالله السماحي مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية بالإنابة: إن المشاركة الوطنية الواسعة ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة تعكس عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية مصر في ظل القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ويشارك في الجناح الوطني لدولة الإمارات 17 شركة وطنية متخصصة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتعلقة بها.

إلى ذلك التقى معالي محمد بن أحمد البواردي في جناح دولة الإمارات بالمعرض كلاً على حدة: بانوس كامينوس وزير الدفاع الوطني بجمهورية اليونان، وفلورنس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية، ورومان جولوفشينكو وزير التصنيع العسكري بجمهورية بيلاروسيا.

وجرى خلال اللقاءات، استعراض علاقات التعاون وسبل تطويرها، وخاصة في المجال الدفاعي، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.