الشرعية تحرر جبالاً استراتيجية بصعدة

المصدر: عدن - البيان، وكالات

تمكنت قوات الشرعية اليمنية من استعادة السيطرة على سلسلة جبال استراتيجية في مديرية محافظة صعدة، فيما أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن ميناء الحديدة خالٍ من السفن منذ 3 أيام، بسبب قيام الميليشيا بعرقلة دخول السفن إليه.

وأكدت مصادر يمنية أن القوات اليمنية المشتركة، استعادت السيطرة على سلسلة جبال الأزهور الاستراتيجية في مديرية رازح شمالي محافظة صعدة، معقل المتمردين الحوثيين. وشنت قوات دعم الشرعية اليمنية هجوماً مباغتاً على مواقع لميليشيا الحوثي الإيرانية في سلة جبال الأزهور، الأمر الذي دفع مسلحي الميليشيات إلى الفرار.

وساندت طائرات التحالف العربي قوات الشرعية خلال تقدمها نحو السلسلة الجبلية، وشنت غارات جوية عدة استهدفت تحصينات الانقلابيين وتعزيزاتهم.

وأسفرت المواجهات والغارات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الإيرانية، علاوة على تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لها.

ونزعت الفرق الهندسية التابعة لقوات الشرعية اليمنية، الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها المتمردون الحوثيون في المناطق المحررة في السلسلة الجبلية.

أما في الحديدة، على الساحل الغربي لليمن، فقد أفادت مصادر عسكرية يمنية بسقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي، عقب هجوم شنته قوات الشرعية.

منع الإغاثة

إلى ذلك، قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن ميناء الحديدة خالٍ من السفن منذ 3 أيام، بسبب قيام الميليشيا الحوثية بعرقلة دخول السفن إليه.

وأكد التحالف أنه أصدر 14 تصريحاً لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية، لافتاً إلى أن هناك 5 سفن تنتظر الدخول لميناء الحديدة والصليف، ومدة الانتظار 26 يوماً، حيث ما زالت ميليشيا الحوثي الانقلابية تؤثر على الشعب اليمني، بتعمدها تعطيل دخول وتفريغ حمولة تلك السفن الخمس.

وقال إن التحالف أنقذ 102 من الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية وأعدنا تأهيلهم. مؤكداً على أن التحالف يشارك في محاربة القاعدة وداعش في اليمن.