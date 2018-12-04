مسؤولون يمنيون لـ«البيان»: الإمارات فخر العرب

المصدر: عدن – ياسر اليافعي

هنأ مسؤولون يمنيون دولة الإمارات باليوم الوطني الـ47 وعبروا عن خالص تهانيهم للقيادة الإماراتية وللشعب الإماراتي، وأشادوا بما حققته الإمارات من إنجازات جعلتها دولة رائدة ومنافسة على مستوى العالم. كما أشادوا بالتضحيات الكبيرة التي قدمتها دولة الإمارات لدحر الانقلاب الحوثي والمساهمة في عملية تطبيع الحياة ودعم المواطن اليمني.

وقالوا إن مشاركة القوات المسلحة الإماراتية ضمن دول التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية كانت تدخلاً محورياً وقوياً، وساهمت في صناعة الانتصارات التي تحققت على كافة الأصعدة. والتقت «البيان» بعدد من المسؤولين على هامش الاحتفالات التي احتضنتها العاصمة المؤقتة عدن بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات.

وقال محافظ عدن، أحمد سالم ربيع علي: نشارك أشقاءنا في دولة الإمارات احتفالاتهم بالذكرى 47 ليومهم الوطني، ونبادلهم التهاني ونتمنى لهم المزيد من التوفيق والنجاح والازدهار في وطنهم. وشكر الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم اليمن وعلى مختلف الأصعدة.

بدوره قال الوكيل الأول لمحافظة عدن، نصر شاذلي: يسعدنا باسم السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن نقل خالص التهاني القلبية الحارة لقادة دولة الإمارات وشعبها متمنين لهم التقدم والازدهار. وأضاف: ننتهزها فرصة لتقديم الشكر والتقدير على الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لليمن بشكل عام وللعاصمة المؤقتة عدن بصورة خاصة وبالذات في المجالات الخدمية الإغاثية.

فخر العرب

من جهته، قال محافظ الحديدة الحسن طاهر إنه يحق لكل العرب الافتخار والاحتفال بالعيد الوطني الإماراتي لأن المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قاد تجربة عربية ناجحة جعلت من الإمارات نموذجاً حتى باتت اليوم دولة تحظى باهتمام عالمي وذلك بفضل القيادة الحكيمة للشيخ زايد وخططه الحكيمة التي أوصلت الإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة.

تحرير وإنقاذ

بدوره، وجه محافظ الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح، التهنئة لدولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني، قيادة وشعباً، وتمنى المزيد من التقدم والازدهار في مسيرة الدولة.

وأضاف إن دولة الإمارات ساعدت الشعب اليمني في ظروف حالكة وصعبة في الحرب وبعد الحرب، حيث ساهموا بداية في تحرير المحافظات اليمنية ومن ثم إنقاذها من الوقوع في فوضى بعد الحرب، ولا سيما أن الميليشيا الحوثية دمرت كل شيء، لكن بفضل مساعدة دولة الإمارات تمكنا من تجاوز الكثير من المخاطر، لذلك نبادلهم الوفاء بالوفاء ونشكرهم على الدعم السخي في كل المجالات.

نموذج عربي

كما هنأ مدير أمن لحج، صالح السيد، القيادة الإماراتية والشعب الإماراتي بهذه المناسبة، وقال إن اليوم الوطني لدولة الإمارات يمثل نموذجاً عربياً يحق للجميع أن يفاخر به ويحق للشعب الإماراتي أن يحتفل بهذه المناسبة التي جعلت من بلدهم في المقدمة وفي مختلف المجالات.

وأضاف: بهذه المناسبة فرصة نجدد شكرنا وتقديرنا للقيادة الإماراتية التي وقفت معنا في كل المراحل، ابتداءً من طرد ميليشيا الحوثي وصولاً إلى عملية تأمين المحافظات المحررة ودعم قطاع الخدمات فيها، وهو الأمر الذي ساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها بل أفضل مما كانت قبل الحرب وخاصة على الصعيد الأمني، حيث شهدت محافظة لحج استقراراً أمنياً غير مسبوق وكل ذلك بفضل دعم الأشقاء لنا من الصفر حتى تمكنا من بناء قوات أمنية لديها القدرة على حماية المحافظة وتأمينها وباتت اليوم نموذجاً أمنياً مشرفاً، بعد أن كانت ملاذاً للجماعات المسلحة بمختلف تصنيفاتها.