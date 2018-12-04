وفاة لاجئيْن سوريين بحريق التهم 23 خيمة للنازحين في لبنان

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

توفي لاجئان سوريان، أحدهما طفل، فجر أمس، جراء حريق نشب في مخيمهما في بلدة اليمونة شرقي لبنان. وقال نائب رئيس البلدية حسين شريف إن الحريق الذي اندلع فجراً أسفر عن «احتراق 23 خيمة من أصل نحو 70 موجودة في المخيم، كما توفي رجل في الـ46 من العمر، وطفل عمره سبع أو ثماني سنوات».

وأشار شريف إلى أن أسباب الحريق ليست واضحة حتى الآن. وقال: «يبدو أن أحدهم ترك نيران المدفئة شاعلة ليلاً أو قد يكون ماساً كهربائياً»، موضحاً أن «انفجار برميل مازوت في إحدى الخيم كان السبب وراء انتشار الحريق». وتوجهت القوى الأمنية إلى المكان كما أرسلت الأمم المتحدة فريقاً إلى المخيم، وفق شريف.

وأظهرت صور خيماً وقد تحولت إلى رماد ولم يبق منها سوى أعمدة. وفي إحدى الصور، بدت طفلة وهي تبحث بين كومة من الثياب المحترقة، وفي أخرى وقف شبان عاجزين ينظرون إلى الخراب من حولهم.