السيسي يفتتح أول معرض دولي للأسلحة في القاهرة

المصدر: القاهرة - البيان، وكالات

افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، أمس، أول معرض للأسلحة في القاهرة، حسب ما نقل التلفزيون المصري.

وتنظم مصر، التي تمتلك واحداً من أقوى الجيوش على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المعرض المصري الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيدكس - 2018) بمشاركة حوالي 400 شركة عارضة، تمثل 41 دولة من جميع أنحاء العالم.

وقام السيسي وبارلي بقص الشريط الافتتاحي للمعرض وتلا ذلك جولة في حضور مسؤولين عسكريين مصريين في قاعة عرض ضخمة في ضواحي القاهرة، وفقاً للتلفزيون.

علاقات استراتيجية

وفي حين أكد الرئيس المصري عمق العلاقات الاستراتيجية مع فرنسا.. قال وزير الدفاع المصري محمد زكي في تصريحات للصحافيين: «نسعى لامتلاك القوة ودحر أي عدوان على أرض مصرنا الغالية في تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام»، مشيراً إلى أن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيدكس 2018» يؤكد قدرة مصر على تنظيم هذه الفعاليات الرفيعة.

ونقل التلفزيون المصري عن وزير الدفاع قوله، خلال افتتاح فعاليات المعرض، إن القوات المسلحة المصرية كانت وما زالت الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة. وأشار إلى أن الجيش المصري سيظل حارساً وحامياً للوطن، وأن منظومة الدفاع والتسليح ركيزة للأمن والسلام، موضحاً أن المعرض يضم أحدث ما وصل إليه العلم في الصناعات العسكرية، ويتم خلاله عرض المبتكرات وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية والإنتاج الحربي.

وقال: «نحن نتطلع معكم نحو مستقبل تجتمع فيه كل الثوابت التي تزيدنا إصراراً على المضي قدماً في تقديم كل عمل من شأنه أن يمكننا من الالتزام بالدفاع عن مقدرات شعوبنا».

وأكد أن الجيش المصري وكعادته، هو أعظم من تحدى المخاطر مهما تعاظمت معتصماً بقوته ووحدته وساعياً لامتلاك أرقى ما في العلم من نظم تسليح بأيدينا وبالتعاون مع الأسرة الدولية. وتفقد السيسي الجناح المصري للبحوث الفنية بالمعرض، بما يشتمل عليه من أسلحة وأنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الحرب الإلكترونية، والكشف عن المفرقعات، وسترات الحماية من التهديدات الإرهابية.