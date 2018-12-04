رئيس وزراء البحرين: الأوضاع المحيطة تتطلب تأمين الاستقرار والتنمية

المصدر: المنامة - بنا

أكد رئيس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن الأوضاع الإقليمية والدولية تتطلب تأمين استقرار البحرين واستمرار تنميته.

وهنا الأمير خليفة بن سلمان لدى استقباله عدداً من أعضاء مجلس النواب، بالفوز الكبير الذي حققوه بثقة الشعب فيهم، وهنأ شعب البحرين على اختيار هذه النخبة من رجال ونساء البحرين لكي يمثلوهم في بيت الشعب، مؤكداً أن مجلس النواب سيجد منا كل العون والدعم والمساندة وأنه على يقين بأن الحكومة ستجد دائماً الحلول الأفضل لأي أمر مع مجلس النواب شريكها في المسيرة الوطنية.

أطماع إقليمية

ونوه بأن الأوضاع الإقليمية والدولية تتطلب تأمين استقرار البلاد واستمرار تنميته، مؤكداً أن «أولوياتنا المشتركة يجب أن تكون الحفاظ على كرامة المواطن ومعيشته»، وقال «إن المواطنين الذين هبوا لنداء الواجب بمشاركة غير مسبوقة في الانتخابات، يستحقون أن تكون الموضوعات التي تهمهم تشريعياً ورقابياً هي أولوية في عمل مجلس النواب وسيجدون من الحكومة كل الدعم والمساندة في ذلك، فكلنا نعمل على الاستجابة لطموحات شعبنا العزيز في العيش الكريم بما يليق به من كرامة وعزة».

وأكد أن بابه مفتوح أمام النواب، فتعاوننا مطلوب ويجب أن يتحقق قولاً وفعلاً لتكون نتيجته لصالح المواطن، فوقفات هذا الشعب ومواقفه تستحق منا حكومة ونواباً العمل بكل تفان لخدمته، منوهاً بأننا حافظنا على المواطنة من خلال أبناء البلد ونجحنا في ذلك، فلا أحرص على الوطن وخدمة مصالحه من أبنائه.