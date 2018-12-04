حزب التجمع الوطني الجزائري في معركة لاسترجاع مرشحيه

المصدر: الجزائر- وكالات

يخوض حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الجزائر (الموالاة)، معركة لاسترجاع ملفات مرشحيه لانتخابات التجديد النصفي في مجلس الأمة (البرلمان)، بعد رفض اللجنة القضائية على مستوى عشر ولايات «محافظات» ملفات منتخبي الحزب الراغبين في الفوز بالمقاعد، وهو الأمر الذي دفع بقيادة الحزب للتدخل وتحويل القضية إلى المحكمة الإدارية للبت فيها.

ووافقت المحكمة الإدارية، على الطعن الذي تقدم به التجمع الوطني الديمقراطي في كل من ولايتي الشلف وعين تموشنت، وهذا بعد أن رفضت ملفات مرشحيه لانتخابات التجديد النصفي في مجلس الأمة، على مستوى اللجنة القضائية، حيث استطاع الحزب استرجاع ولايتين فقط، بينما تم رفض الطعن الخاص بولاية البيض، ولم تفصل المحكمة بعد في مرشحي التجمع الوطني الديمقراطي في ولايات باتنة، المسيلة، بومرداس، سطيف، جيجل، المدية.