القوات الليبية تدحر «داعش» في تازربو

المصدر: طرابلس - وكالات

أعلن آمر منطقـة الكُفرة العسكرية الليبية، العميد بلقاسم الأبعج، أن الجيش تمكن من دحر وطرد فلول بقايا الجامعات الإرهابية المتطرفة «داعش» لأكثر من 400 كيلومتر عن مدينة تازربو.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية في البيضاء عن الأبعج قوله، إن القوات المسلحة الليبية والقوات المساندة لها تبسط سيطرتها الكاملة على المنطقة. وأضاف، إنه ليس ثمة فرصة أخرى لـ«داعش» في تكرار هجماتها على القرى والبلدات الواقعة تحت حماية القوات المسلحة.

وأشار آمر منطقة الكُفرة العسكرية إلى أن الخسائر التي تكبدتها عناصر «داعش» المتسللة خفية للبلدة في معركتها الأخيرة مع قوات من الجيش في تازربو أدت إلى تراجع قدرات التنظيم المالية والعسكرية. وأوضح أن تلك الخسائر هي مقدمة للنهاية الفعلية للتنظيم.