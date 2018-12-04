المصدر: غزة- وكالات

قضت محكمة تابعة لحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، أمس، بإعدام 6 أشخاص، بينهم فلسطينية من عرب 1948، بعد إدانتهم بتهمة التخابر مع السلطات الإسرائيلية.

وقال رئيس هيئة القضاء العسكري التابع لحماس، ناصر سليمان، في مؤتمر صحافي عقده بمدينة غزة، «إن المحكمة العسكرية أصدرت أحكاماً متفاوتة بحق 14 متخابراً مع الاحتلال». وأضاف سليمان أن هذه الأحكام تضمنت إعدام 6 أشخاص.

ولفت إلى المدانة بالإعدام من فلسطيني 48 الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، لافتاً إلى أنه جرت محاكمتها غيابياً، حتى صدر بحقها حكم الإعدام شنقاً بتهمة التجسس.