وزير الدفاع المصري: نسعى لامتلاك القوة للدفاع عن الوطن

المصدر: د ب ا

أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي اليوم الاثنين أن بلاده تسعى لامتلاك القوة للدفاع عن الوطن، مشيرا إلى أن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" يؤكد قدرة مصر على تنظيم هذه الفعاليات الرفيعة.

ونقل التلفزيون المصري اليوم عن وزير الدفاع قوله، خلال افتتاح فعاليات المعرض، إن القوات المسلحة المصرية كانت وما زالت الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة.

وأشار إلى أن الجيش المصري سيظل حارسا وحاميا لهذا الوطن، وأن منظومة الدفاع والتسليح ركيزة للأمن والسلام، موضحا أن المعرض يضم أحدث ما وصل إليه العلم في الصناعات العسكرية، ويتم خلاله عرض المبتكرات وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية والإنتاج الحربي.

وقال: "نحن نتطلع معكم نحو مستقبل تجتمع فيه كل الثوابت التي تزيدنا إصرارا على المضي قدما في تقديم كل عمل من شأنه أن يمكننا من الالتزام بالدفاع عن مقدرات شعوبنا".

وأكد أن "الجيش المصري وكعادته، هو أعظم من تحدى المخاطر مهما تعاظمت معتصما بقوته ووحدته وساعيا لامتلاك أرقى ما في العلم من نظم تسليح بأيدينا وبالتعاون مع الأسرة الدولية".

واختتم قائلا: "اتطلع معكم أن يكون المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية في مصر (إيديكس 2018) منصة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى".

وتفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الجناح المصري للبحوث الفنية بالمعرض، بما يشتمل عليه من أسلحة وأنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الحرب الإلكترونية، والكشف عن المفرقعات، وسترات الحماية من التهديدات الإرهابية.

ويشهد المعرض مشاركة دولية وإقليمية واسعة، حيث تحضره 373 شركة عالمية متخصصة في الصناعات العسكرية، تمثل 41 دولة، إلى جانب 57 وفدا رسميا.

وأكد اللواء محمد العصار وزير الدولة المصري للإنتاج الحربي حرص القيادة على تحويل المعرض إلى حدث عالمي بين المعارض والمؤتمرات العالمية المماثلة.

وكان العصار قال، في تصريحات إذاعية، إن "المعرض يعد الحدث الأول من نوعه في مصر والقارة الأفريقية، ويتضمن معروضات من أحدث المنظومات العالمية في مجال التسليح والتقنيات المرتبطة بها، كما يعد ملتقى لكبرى قلاع الصناعات الدفاع الدولية من جميع أنحاء العالم بجانب الصناعات العسكرية المصرية من إنتاج القوات المسلحة والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع".

ويتم تنظيم المعرض بالتعاون مع مؤسسة "كلاريون العالمية" التي تعد أكبر منظم للمعارض العسكرية والأمنية على الصعيد الدولي.

وأوضح العصار أن "المعرض سيضم لأول مرة منتجات تم صناعاتها داخل قلاع الصناعة الوطنية المصرية وبأيد مصرية خالصة".