عدن تحتفي باليوم الوطني الإماراتي

المصدر: عدن ـ ياسر اليافعي

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، عدداً من الفعاليات احتفالاً باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، وذلك ضمن رسائل الشكر والعرفان التي يتقدم بها أبناء عدن والمحافظات المحررة لدولة الإمارات لما قدمته من تضحيات ودعم غير محدود لأبناء اليمن.

وشهدت مدينة خور مكسر صباح أمس، احتفالاً رسمياً نظمه مكتب الثقافة في المحافظة وحضره عدد من الوزراء ومحافظي المحافظات المحررة وسفير الدولة لدى اليمن سالم الغفلي، وقيادات التحالف العربي في عدن.

وخلال الحفل ألقى سالم الغفلي كلمة بهذه المناسبة قال فيها: «نحتفل اليوم بمرور 47 عاما على قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، ووطني الإمارات يمضي بخطى راسخة وقوية بكل حكمة وعزيمة على خطى مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وبسواعد أبنائها المخلصين الذين يشكلون عماد البناء والتنمية نحو تحقيق العديد من الإنجازات التنموية والحضارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية».

وأضاف: «في هذه المناسبة الوطنية المجيدة أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريك إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأخوانهم الشيوخ أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى حكومة وشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ47 للاتحاد.

وقال ان الثاني من ديسمبر من كل عام لكل إماراتي مناسبة عظيمة للتعبير عن فخره واعتزازه بوطنه وإنجازاته التنموية والحضارية، ويعد حصول الجواز الإماراتي على المركز الأول عالميا بحيث يتاح للمواطن الإماراتي السفر إلى 167 دولة دون تأشيرة.

التزام بالدعم

وأشاد بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، وهي العلاقة التي قامت على مبادئ التعاون والاحترام المتبادل.

وأضاف:«أؤكد من هذا المنبر وبهذه المناسبة الغالية علينا على الالتزام الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة بدعم الشرعية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتدعم الإمارات العربية المتحدة جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، وتتطلع إلى نجاح جهوده في التوصل الى سلام عادل وفق المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن (2216)».

وأردف:«أود أن أنتهز هذه الفرصة لأثمن تجاوب الحكومة اليمنية مع نداءات السلام ومشاركتها الفعالة في النقاشات التي دارت مع المبعوث الأممي وفريقه خلال الفترات الماضية، وفي المقابل فإن ميليشيا الحوثي التي لا تفهم لغة الحوار وتعمل ما بوسعها لعرقلة مشاورات السلام بوضعها شروطاً غير منطقية ولا تعبر عن رغبة في حقن الدماء وقد بات واضحا للمجتمع الدولي أن ميليشيا الحوثي مستمرة في رفضها للحل السياسي وعرقلة مشاورات السلام الميسرة من قبل الأمم المتحدة».

إشادة بالدعم

كما ألقى وزير التربية والتعليم اليمني، الدكتور عبدالله سالم لملس، كلمة هنأ فيها القيادة والشعب الإماراتي بمناسبة العيد الوطني، وأشاد بما قدمته الإمارات من تضحيات لدعم الشعب اليمني، حيث اختلطت الدماء وكانت الانتصارات. كما أشاد بالدعم السخي الذي يقدمه الهلال الأحمر الإماراتي لجميع القطاعات والذي ساهم في عملية تطبيع الحياة.

وخلال الحفل ألقيت عدد من القصائد الشعرية والأغاني الوطنية المعبرة عن هذه المناسبة ومتانة العلاقات الإماراتية اليمنية.

مهرجان شعبي

شعبياً احتضن ملعب مديرية المنصورة مهرجاناً كرنفالياً احتفالاً بالعيد الوطني لدولة الإمارات، دشنت خلاله هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع»باب رزق" وهو المشروع الذي يوفر اكثر من 1000 فرصة عمل لأسر الشهداء وذوي الهمم، حيث أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عن هذه المنحة بمناسبة العيد الوطني، وذلك ضمن دعمها لأبناء الشعب اليمني ومساهمتها في تطبيع الحياة.

وخلال المهرجان شكل طلاب مدارس عدن لوحة فنية رائعة، من خلال رسمهم علم دولة الإمارات وسط تصفيق وإعجاب الحاضرين، وعقب صلاة المغرب اشتعلت سماء عدن بالألعاب النارية احتفالاً باليوم الوطني.