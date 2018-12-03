البحرين.. احتفالات متنوعة وتغطية إعلامية شاملة

المصدر: المنامة - وام

أعدّت وزارة شؤون الإعلام في مملكة البحرين الشقيقة، ممثلةً بإدارة التلفزيون والأخبار والإذاعة، تغطية شاملة تعكس مشاعر الابتهاج التي عمّت المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن عبد الله خالد الدوسري، الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة والتلفزيون بالوزارة، قوله إن «هذه الخطة تأتي تعبيراً عن المحبة والإخاء والمشاركة في أفراح دولة الإمارات من منطلق المصير المشترك والعلاقات الاستثنائية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين».

وأوضح أنه «تم تخصيص برامج تلفزيون البحرين وإذاعة البحرين ونشرات الأخبار للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً كبحرينيين، عبر تغطية تلفزيونية متواصلة شملت أغاني وطنية وبرامج متخصصة وملفات إخبارية تسلط الضوء على هذه المناسبة الوطنية، وعمق العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي يحرص على تنميتها وتطويرها باستمرار قادة البلدين الشقيقين على مر التاريخ».

وتقدّم الدوسري، بهذه المناسبة، بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات والشعب الإماراتي، سائلاً المولى جلّت قدرته أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على الدولة وهي تنعم بالخير والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

في سياق متصل، احتفت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بالتعاون والتنسيق مع إدارة الجوازات بوزارة الداخلية وهيئة البحرين للسياحة والمعارض باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات.