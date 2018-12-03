السعودية تشارك الإمارات احتفالات اليوم الوطني

المصدر: الرياض - وام

تزينت أبراج الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بألوان علم الإمارات، احتفاءً باليوم الوطني الـ 47.

في موازاة ذلك، احتفت مطارات الرياض بالمناسبة العزيزة على قلوب الجميع، مبرزة شعار «معاً أبداً» في أرجاء مطار الملك خالد الدولي، وذلك تعبيراً عن مدى عمق العلاقات وأواصر الأخوة التي تجمع بين البلدين.

وتوشح مطار العاصمة بجميع صالاته بألوان العلم الإماراتي، فيما تزينت جميع شاشات المطار بالعبارات الترحيبية احتفالاً بهذه المناسبة، حيث تضمنت الفعالية توزيع الورود والأعلام على المسافرين، إضافة إلى تزيين صالات الركاب لاستقبال وتوديع مسافري مطار الملك خالد من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتخلل هذه الفعاليات بعض الألوان الفنية والأهازيج الشعبية الإماراتية تعبيراً عن وحدة الشعبين واحتفالاً بالتراث الإماراتي الأصيل، وسط تفاعل كبير من مسافري وعاملي المطار في الرياض.

في السياق ذاته، احتفى مطار الملك عبدالعزيز الدولي باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات، من خلال إقامة العديد من الفعاليات الوطنية بمختلف صالاته.

واشتمل برنامج الحفل النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعرض العلمين الإماراتي والسعودي في صورة تعكس التلاحم بين البلدين الشقيقين، اللذين توشحت بهما مداخل المطار، إضافة للإضاءات وبالونات وعبارات التهنئة المختلفة بهذه المناسبة، التي تعبر عن مدى عمق العلاقة الأخوية.

وتضمنت الفعاليات استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين بالورود والحلوى، وتوزيع بعض الهدايا التذكارية الخاصة بالمناسبة.

إلى ذلك، تنظم وزارة الإعلام السعودية، يوم غدٍ (الثلاثاء)، فعاليات منوعة احتفاءً باليوم الوطني الإماراتي، وذلك على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض. وأعدت الوزارة برنامجاً يواكب هذه الذكرى يتناول العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وفعاليات ثقافية يشارك فيها عدد من الكتاب والمفكرين والشعراء من أبناء البلدين.