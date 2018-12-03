تدريب بحري مصري فرنسي مشترك في البحر الأحمر

المصدر: القاهرة - كونا

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية، أمس، تدريباً بحرياً عابراً بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الصديقة.

وقال الناطق العسكري للقوات المسلحة المصرية تامر الرفاعي في بيان، إن التدريب تضمن تنفيذ عدد من الأنشطة منها تشكيلات الإبحار نهاراً وليلاً، والتي تظهر مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.

وأضاف، إن التدريب تضمن أيضاً تمارين دفاع جوي جاف ورماية بالمدفعية للتدريب على كيفية توفير الحماية للوحدات البحرية أثناء عبورها بالمناطق الخطرة، إضافة إلى تنفيذ (سيناريو) لمجابهة التهديدات التي تواجه الأمن البحري ومكافحة الإرهاب.

وأوضح، أن التدريب يهدف إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والفرنسي، بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين، وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.