رئيس الوزراء الكويتي: الإعلام مطالب بالتصدي للشائعات والأفكار المغلوطة

المصدر: الكويت - كونا

استقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك، وبحضور وزير الإعلام الكويتي ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري، في قصر السيف، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ورئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية الشيخ مبارك الدعيج الإبراهيم الصباح، يرافقه رؤساء وكالات الأنباء العربية وأعضاء مجلس إدارة وكالة الأنباء الكويتية المشاركين في المؤتمر 46 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) الذي يعقد بالكويت في ديسمبر الجاري.

وأعرب خلال اللقاء عن تقديره للدور الذي يقوم به الإعلام العربي في نشر الوعي والفكر والثقافة ومحاربة الفكر المتطرف وتشجيع المواطنين للمساهمة في جهود التنمية الشاملة في مختلف الدول العربية.

وأشاد بدور وكالات الأنباء العربية في إبراز الوجه الحضاري العربي أمام العالم وتعزيز التواصل بين مختلف الشعوب والتزامها الموضوعية والمصداقية في نقل الحقائق والمعلومات.

وأكد أهمية التزام وسائل الإعلام بالحرية المسؤولة في عرض وطرح القضايا التي تهم الوطن والمواطنين والتصدي للشائعات والأفكار المغلوطة التي تهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.