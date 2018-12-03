مصر تؤكد حرصها على تطوير العلاقات المشتركة مع الكويت

المصدر: القاهرة- كونا

أكدت مصر، حرصها على تطوير العلاقات المشتركة مع الكويت في جميع المجالات، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع، بما يرقى إلى العلاقات «الأخوية والمتميزة» بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، إن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه، اليوم (الاثنين)، إلى الكويت ليترأس وفد مصر في أعمال الدورة الـ12 للجنة العليا الكويتية - المصرية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين.

وأضاف، إنه من المقرر أن تشهد أعمال اللجنة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين، إضافة إلى تعزيز التشاور وتنسيق المواقف في شأن مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى نحو يرسخ من أواصر التكاتف والعمل العربي المشترك، باعتباره دعامة أساسية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وكانت قد انطلقت في الكويت في وقت سابق، أمس، أعمال الاجتماع التحضيري للجنة المشتركة على مستوى كبار المسؤولين، تمهيداً لاجتماع اللجنة الذي سيعقد غداً في الكويت أيضاً برئاسة وزيري خارجية البلدين، وبمشاركة مسؤولين في عدد من الوزارات والهيئات.