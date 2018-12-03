أبراج الكويت تتوشّح بألوان علمي البلدين

المصدر: الكويت - وام

احتفى قطاع السياحة بوزارة الإعلام في دولة الكويت الشقيقة باليوم الوطني الـ47 للدولة. واستُقبل القادمون من الإمارات إلى الكويت في بوابة الوصول الرئيسة بمطار الكويت الدولي بالورود والدروع والهدايا التذكارية، فيما حملت أبراج الكويت العلمين الإماراتي والكويتي، ما يعكس العلاقات الأخوية الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

ورُفعت أعلام الإمارات بأسواق المباركية، التي شهدت فعاليات شعبية وتراثية إماراتية ضمن برنامج منوّع، امتد يومين، وأُعدّ خصوصاً لمواكبة المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.

وترتبط الإمارات والكويت بعلاقات أخوية وثيقة تحظى بدعم ورعاية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.