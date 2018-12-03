رامي الحمد الله: العلاقات مع الأردن في أوجّها

المصدر: رام الله- وكالات

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، د. رامي الحمدالله أمس أن العلاقات الفلسطينية- الأردنية، تعيش حالة ازدهار وفي أوجها، مشيراً إلى أن العلاقة ما بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مهمة.

واستقبل الحمدالله، في مكتبه برام الله، محافظ البنك المركزي الأردني، د.زياد فريز، والوفد المرافق مجدداً تأكيده على عمق العلاقات الأخوية، التي تربط الشعبين الأردني والفلسطيني، مشدداً على استمرار التنسيق والتشاور بين القيادتين، وعلى رأسهما أبو مازن، والملك عبدالله الثاني، بما يصب في مصلحة الشعبين، ويعمل على تمتين التعاون المشترك في مختلف المجالات.