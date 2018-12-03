المصدر: بنغازي-رويترز

أعلن مهندسون بموانئ ليبية أمس، أن ثلاثة موانئ في شرق ليبيا تستقبل الناقلات، بعد إغلاق بعض المرافئ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال مهندس إن ناقلة رست أولاً في ميناء راس لانوف النفطي ثم توجهت لاحقا إلى ميناء الزويتينة، مضيفا أن الزويتينة استقبل ناقلة ثانية. وأضاف مهندس آخر إن ناقلة أخرى رست في ميناء البريقة الذي يقع أيضا في شرق ليبيا.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قالت يوم الجمعة إن سوء الأحوال الجوية دفع إلى إغلاق موانئ راس لانوف والزويتينة والسدرة في شرق ليبيا بجانب ميناء الزاوية الواقع في غرب البلاد.

وقالت المؤسسة يوم الجمعة إن الإنتاج نزل بالفعل 150 ألف برميل يوميا، مرجحة أن ينخفض 50 ألف برميل آخر في اليوم بسبب نقص طاقة التخزين.