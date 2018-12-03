شاهد.. وصول ولي العهد السعودي إلى الجزائر

المصدر: وكالات

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء الأحد، إلى الجزائر في زيارة رسمية، قادما من موريتانيا، ليستأنف جولة عربية بعد أن حضر قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

كانت الرئاسة الجزائرية قد ذكرت في بيان أن هذه الزيارة تأتى "لتوطيد العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وستسمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين".

ونقل تلفزيون "الاخبارية" السعودي لقطات لطائرة الأمير محمد بن سلمان لدى وصولها إلى الجزائر، حيث كان في استقباله والوفد المرافق أحمد أويحيى، رئيس الحكومة الجزائرية.

وقبل قمة مجموعة العشرين، زار ولي عهد السعودية الإمارات والبحرين ومصر وتونس.