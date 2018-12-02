دفاعات "التحالف العربي" ترصد سقوط صاروخ في البحر أطلقه الانقلابيون

المصدر: وام

رصدت منظومة الدفاع الجوي للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية سقوط صاروخ باليستي في البحر أطلقته ميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران باتجاه إحدى القرى المأهولة بالسكان التابعة لمديرية الدريهمي بالحديدة وذلك استمرارا لجرائمها الممنهجة ضد الشعب اليمني وفي تحد واضح للأعراف والقوانين الدولية التي تجرم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في أوقات الحروب.

وقد أطلقت ميليشيا الحوثي الصاروخ الباليستي من منطقة "رأس كثيب" بمدينة الحديدة والذي تم رصده بشكل دقيق مستهدفة إحدى قرى مديرية الدريهمي وذلك عقب هزائمها المتتالية داخل الحديدة وتوغل قوات المقاومة اليمنية وسيطرتها على مواقع استراتيجية من قبضة مسلحيها.

وتلجأ مليشيا الحوثي للتغطية على هزائمها وخسائرها المتتالية في مختلف الجبهات خاصة الحديدة إلى قصف القرى والأحياء السكنية التي تم تحريرها وطردها منها إضافة إلى تدمير المنشآت المدنية الحيوية بشكل عشوائي في محاولات يائسة منها لتحقيق انتصارات وهمية لرفع الروح المعنوية الانهزامية لدى عناصرها بعد مقتل أعداد كبيرة منهم وتدمير تحصيناتهم وتهاوي دفاعاتهم جراء الانتصارات المتتالية لقوات المقاومة اليمنية.

كانت ميليشيا الحوثي الاجرامية قد قصفت مؤخرا قرية المنظر التابعة لمديرية الحوك في محافظة الحديدة والمحررة حديثا بقذائف "الهاون" المباشرة ما أسفر عن مقتل ثلاثة يمنيين بينهم طفلان وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء بجراح خطرة ما يؤكد دموية مشروع الميليشيا الانقلابي وعداءها الشديد للشعب اليمني الرافض لممارساتها الاجرامية.

ويؤكد استهداف ميليشيا الحوثي الإجرامية للمنشآت المدنية بالصواريخ الباليستية استمرار الدعم الإيراني لها وتهريب الأسلحة إليها بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والذي ينص على حظر توريد الأسلحة للميليشيا الانقلابية وهو ما يؤكد للمجتمع الدولي الانتهاكات الإيرانية في اليمن بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

جدير بالذكر أن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن كانت قد دمرت مؤخرا منصة إطلاق صاروخ باليستي تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمالي اليمن قبل أن تتمكن من إطلاقه صوب الأراضي السعودية.

وتواصل قوات المقاومة اليمنية تقدمها الميداني داخل مدينة الحديدة غرب اليمن وذلك بعد السيطرة على مواقع استراتيجية داخلها من قبضة الميليشيا التي تلقت هزائم مدوية في جبهة الحديدة وسط مصرع العشرات من مسلحيها وتهاوي تحصيناتها.