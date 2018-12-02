صحيفة الرياض السعودية تصدر عددا خاصا بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي

المصدر: وام

أصدرت صحيفة "الرياض" السعودية عددا خاصا احتفاء ومشاركة لشعب الإمارات احتفالاته باليوم الوطني الـ 47 - الذي تزامن هذا العام مع "عام زايد " - مستحضرة حلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه " وجهوده من أجل تأسيس الاتحاد في ثاني من ديسمبر عام 1971 ليكون أنجح التجارب الوحدوية على مستوى العالم.

وتميز العدد بكتابة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الافتتاحية تحت عنوان " عام زايد.. عام الوحدة ".

وتحدث سمو الشيخ عبد الله بن زايد عن إنجازات ومسيرة الدولة وكيف كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" حريصا على الوحدة وحول الحلم إلى حقيقة.

وقال سموه " عندما يستحضر الإماراتي الثاني من ديسمبر فإنه في الحقيقة يستدعي حلما عظيما راود أجداده في وقت كانت حتى الأحلام شحيحة فيه فكيف لرجل من عمق الصحراء يحلم بتوحيد إمارات مترامية على شاطئ الخليج".

وبين سموه عمق العلاقات السعودية الإماراتية وتعاضد الأشقاء مع بعضهما ليكون هذا التحالف مصدر استقرار للمنطقة وأوضح سموه مدى قوة ومتانة العلاقة بين القيادتين والشعبين الشقيقين.

وأبرزت الصحيفة حوارا مطولا مع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الذي أكد عمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.. وكذلك كتب في نفس العدد سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية مقالا تحت عنوان " علاقات دولة الإمارات بجوارها الخليجي والعربي ..أولوية رئيسة بذات درجة الانفتاح والتعاون مع العالم الإسلامي ".

وتضمن العدد الخاص لصحيفة " الرياض " تصريحا لمعالي الدكتور عبدالطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قال فيه احتفال دولة الإمارات بعيدها الوطني هو احتفال لجميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وتطرق معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي في مقال له عن التجربة الاتحادية الناجحة.. وكذلك نشرت الصحيفة مقالا للدكتور علي بن تميم مدير عام شركة أبوظبي للإعلام تحت عنوان " السعودية والإمارات .. تاريخ طويل من الأخوة والعمل المشترك ".

وأبرزت الصحيفة عنوانا على صفحتها الأولى " العلاقات السعودية الإماراتية .. علاقات الأشقاء وتعاضد المخلصين " وأفردت تقريرا مفصلا كتبه الدكتور علي القحيص المدير الإقليمي لصحيفة الرياض السعودية بالإمارات موضحا أهمية هذه المناسبة الوطنية العزيزة على السعوديين قبل الإماراتيين لما تشكله العلاقة الأخوية بين البلدين من أهمية وتأثير إيجابيي لصالح المنطقة والأمة العربية والإسلامية.

وتناول الكاتب تاريخ مسيرة العلاقة بين البلدين الشقيقين منذ نشأة الدولتين إلى الآن وكتب مقالاً تحت عنوان كلمة الملحق " الإمارات .. وطن التسامح والسعادة ".

كما كتب سعادة سعود بن فهد السويلم القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات مقالاً تحت عنوان " السعودية والإمارات معاً".

وكتب الدكتور راشد الغياض الملحق الثقافي السعودي في الإمارات مقالاً أيضاً في نفس الإصدار تحت عنوان " نموذج العلاقات السعودية الإماراتية الثقافية المميزة ".. وكذلك كتب القنصل السعودي العام في دبي والإمارات الشمالية سعادة عبدالهادي الشافي مقالاً بعنوان "عيدنا عيدهم.. وعيدهم عيدنا".

وكتب الملحق العسكري السعودي لدى الإمارات العميد الطيار الركن أحمد الجهني مقالاً بعنوان " 47 عاماً من التطور والتميز والاقتدار".

ونشرت "الرياض" مقالا للدكتورة ابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات تحت عنوان " عاش اتحاد إماراتنا .. وكل خير لا يمر بالسعودية ناقص ".

كما نشرت الصحيفة نفسها اعلان تهنئة لقادة الإمارات وشعبها بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.

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