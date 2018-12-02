إبطال 83 عبوة ناسفة في الأنبار ووفيات جديدة في الموصل جراء الفيضانات

المصدر: Ⅶ بغداد-وكالات

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، أمس، تفجير 83 عبوة ناسفة في الأنبار.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول، في بيان بثّه موقع «السومرية نيوز»: إن القوات الأمنية في قيادة عمليات الأنبار ألقت القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في مخيم العامرية، كما ألقت القبض على مشتبه به في ناحية الوفاء.

وأضاف أن تلك القوات تمكنت من تفجير 40 عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في تقاطع السلام، كما فجرت 32 عبوة ناسفة أخرى خلال عملية تفتيش في منطقة البو حسان، إضافة إلى أنه تم تفجير 11 عبوة ناسفة في منطقة البو عبيد.

على صعيد آخر، دعا النائب عن محافظة نينوى، منصور المرعيد، إلى إعلان حالة الطوارئ في المحافظة، بسبب الفيضانات التي تشهدها، التي أسفرت أمس عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفل في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وذكر المرعيد في بيان أن نينوى تتعرض لأضرار جسيمة في الممتلكات نتيجة الأمطار الغزيرة التي غمرت المناطق المحاذية للطرق والمناطق المنخفضة بالمياه، داعياً إلى إعلان حالة الطوارئ في المحافظة. وشدد على ضرورة وجود تنسيق مشترك بين الحكومة المركزية والمنظمات الدولية والحكومة المحلية لوضع خطط واضحة لإعادة إعمار المحافظة.