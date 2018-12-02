الإمارات تدشّن مشروع 1000 فرصة عمل في عدن

المصدر: عدن - ياسر اليافعي، وام

تواصل دولة الإمارات دعمها للمشاريع التنموية، وذلك ضمن دورها في عملية تطبيع الحياة في المحافظات المحررة، بهدف مساعدة المواطنين بمختلف شرائحهم ولا سيما أسر الشهداء اليمنيين وذوي الهمم، حيث تم تدشين مشروع 1000 فرصة عمل في عدن، فيما قدم الهلال الأحمر مساعدات غذائية الى أهالي «يبعث» في محافظة حضرموت.

ودشن السفير الإماراتي لدى اليمن سالم خليفة الغفلي صباح أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، عدداً من المشاريع التنموية الخاصة بأسر الشهداء وذوي الهمم، وذلك ضمن مشروع 1000 فرصة عمل التي يدعمها الهلال الأحمر الإماراتي والخاصة بذوي الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة، وتتضمن عدداً من المشاريع الهامة وفي مختلف القطاعات.

تدشين

وبرفقة محافظ عدن أحمد سالمين دشن السفير سوق كابوتا للخضار والفواكه والأسماك في مديرية المنصورة، وهذا السوق يحتوي على 50 مشروعاً لأسر الشهداء وذوي الهمم، حيث تم تأهيل الأسواق وتجهيزها بما تحتاج إليه من معدات ليكون جاهزاً للعمل ويستفيد منه أبناء مديرية المنصورة

كما دشن السفير الإماراتي في اليمن معامل وصناعة الأمل للخياطة في مدرسة نشوان، الذي يحتوي على 48 مكينة خياطة ويخدم 100 أسرة.

وقال السفير الإماراتي «ندشن بالمرحلة الأولى التي تتضمن ألفاً من المشاريع الصغيرة لأسر الشهداء وذوي الهمم»، حيت تم تدشين بمديرية المنصور مشروع السمك، إضافة إلى مركز الخياطة والهدف من هذه المشاريع إيجاد مصدر دخل لهذه الشرائح التي تستحق الرعاية والدعم.

إشادة

من جهته ثمن محافظ عدن أحمد سالمين الدور الذي تقوم به الإمارات في عملية تطبيع الحياة فيعدن، وأضاف أن هذه المشاريع استهدفت الفئات المهمة في المجتمع والتي تستحق كل الدعم، ونشكر الأشقاء في الإمارات الذين استجابوا وقدموا هذا الدعم.

إلى ذلك، احتفت وزارة الثقافة اليمنية بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بـ«يوم الشهيد» تقديراً وإجلالاً لتضحيات الشهداء.

ونظمت الوزارة فعالية في المسرح الوطني بمديرية المعلا حضرها مراد رفيق مستشار وزير الثقافة، الذي ألقى كلمة أكد فيها أن يوم الشهيد هو تخليد لذكرى شهداء الإمارات الذين استشهدوا في ميادين القتال دفاعاً عن اليمنيين، معرباً عن تقدير الشعب اليمني لتضحيات أبناء الإمارات دفاعاً عن اليمن.مساعدات

الى ذلك، وزعت هيئة الهلال الأحمر في محافظة حضرموت اليمنية المزيد من المساعدات الغذائية على الأسر المحتاجة في مديريات ومناطق والقرى النائية بالمحافظة، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه الإمارات لمساعدة الأشقاء في اليمن.

واستفاد من هذه المساعدات 3500 مواطن يمني من الأسر المحتاجة بمديرية يبعث - إحدى مديريات محافظة حضرموت.

وارتسمت البسمة على وجوه الأسر وأعربوا عن سعادتهم بهذه المساعدات الغذائية التي من شأنها التخفيف من معاناتهم.

ووصف المستفيدون من المساعدات لحظة استلام سلتهم الغذائية بالعيد، حيث رسمت الفرحة على محيا الجميع.. مؤكدين أن السلال الغذائية جاءت في الوقت المناسب متوجهين بالشكر الجزيل للإمارات على وقوفها الى جانبهم.

إشادة

ثمن المسؤولون في محافظة حضرموت جهود الهلال الأحمر الإماراتي المتميز في ايصال المساعدة الى الأسر المعوزة والمحتاجة في المحافظة وفي مختلف المحافظات.. معربين عن اعتزازهم الكبير بالمواقف الأخوية الصادقة لدولة الإمارات تجاه الشعب اليمني.