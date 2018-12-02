لقاءات قائد

المصدر: بوينس آيرس - وكالات

واصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لقاءاته الهامشية خلال قمة العشرين التي اختتمت فعالياتها أمس، إذ عقد اجتماعاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتقى الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، كما التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيــــو غوتيريس وبسيريل رامافوزا رئيس جنـوب أفريقيـــا، وجــرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين المملكة وجنوب أفريقيا وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، كما التقى نائب الرئيس الإندونيسي محمد يوسف كالا.

وكان ولي العهد السعودي التقى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الليلة قبل الماضية، وبحث الجانبان تطورات الأزمة اليمنية، وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية «دعم المملكة المتحدة لأمن السعودية، بما في ذلك التهديدات الحقيقية النابعة عن التدخل الإيراني في اليمن».