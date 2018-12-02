المصدر: عدن - وكالات

جددت الحكومة اليمنية تمسكها بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وتسليم ميناء الحديدة إلى الشرعية.

وقال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني في مقابلة مع قناة «العربية الحدث»، إن الحكومة وضعت في السابق مبادرة الحديدة والمكونة من 4 نقاط.

وتطالب المبادرة، بحسب الوزير خروج جماعة الحوثي المسلحة من الساحل الغربي بالكامل، وتسليم المنطقة للحكومة الشرعية، على أن تشرف قوات أمن الشرطة المدينة، تحت إدارة وزارة الداخلية، ويكون الميناء تحت إشراف وزارة النقل مع تحويل موارده إلى البنك المركزي في عدن.

من جهة أخرى، قال اليماني إن ملف إطلاق سراح المعتقلين والأسرى جاهز، وأن الحكومة أكملت كافة الاستعدادات في هذا الشأن.