ولي العهد السعودي يزور الجزائر اليوم

المصدر: بوينس آيرس- وكالات

أكدت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقوم بزيارة رسمية تستغرق يومين إلى الجزائر بدءاً من اليوم الأحد.

وأضافت الوكالة أن الزيارة تأتي «لتوطيد العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وستسمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائـــي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين».

وينتظر أن تعطي هذه الزيارة زخما متجددا لمختلف الورشات الثنائيــة المنبثقة عن اجتماع الدورة ال13 للجنة المشتركة الجزائرية-السعوديـة، المنعقدة بالرياض في أبريل الماضـي، والتي توجت بالتوقيع على 3 اتفاقيـات للتعاون.

في غضون ذلك،أعلن رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري، أمس، أنه سيبحث بعض الأفكار الاستثمارية مع المملكة العربية السعودية الجزائر.