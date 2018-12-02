توقيف

أوقفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، مواطناً، هو الرأس المدبر لإحدى أخطر شبكات تهريب الأجانب عبر الحدود اللبنانية- السورية. وقالت المديرية، في بيان صحافي، أمس، إن عملية التوقيف، التي جرت بتاريخ 26 نوفمبر الماضي، جاءت نتيجة تحريات وعمليات رصد دقيقة، لافتة إلى أن الموقوف يعد أحد أخطر المطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة. وأضافت، أنه صدرت ضد الموقوف 36 مذكرة عدلية، تتعلق بجرائم قتل وخطف وسلب وتشكيل عصابة مسلحة وتهريب وإطلاق نار.

مطالب

طلبت نساء أيزيديات من ضحايا تنظيم داعش في سوريا والعراق، الانضمام إلى دعوى قضائية ضد مجموعة لافارج العملاقة للإسمنت المتهمة بدفع أموال لمجموعات متطرّفة بينها تنظيم داعش. وقال محامو النساء في بيان، إنهن تقدمن بطلب اعتبارهن أطرافاً مدنية في القضية ضد لافارج، التي اتُهمت في يونيو الماضي بالمشاركة في جرائم ضد الإنسانية، وتمويل منظمة إرهابية، في حادثة نادرة في عالم الأعمال.