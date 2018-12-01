«فرق موت» إيرانية في العراق لإسكات المنتقدين

المصدر: بغداد، لندن - البيان، وكالات

كشفت تقارير بريطانية نقلاً عن أجهزة أمنية، أن النظام الإيراني يلجأ إلى فرق اغتيالات لأجل تنفيذ أجندته الخبيثة في العراق

وبحسب صحيفة «التليغراف»، فإن إيران تعتمد على فرق الاغتيالات لإسكات كل من ينتقدها في العراق، وممارسة تأثير على الحكومة الجديدة التي تعد بإجراء إصلاحات. وتم نشر فرق «الموت» الإيرانية تنفيذاً لأوامر صادرة عن رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في مسعى لبث الخشية لدى خصوم طهران في العراق.

وجرى نشر فرق الاغتيال في شهر مايو الماضي خلال الانتخابات الأخيرة، عقب عرقلة مساعي إيران لفرض النفوذ على الحكومة العراقية، وفشل طهران في دعم مرشحين تابعين لها. وأورد التقرير أن فرق الاغتيالات الإيرانية استهدفت خصوماً من مختلف تشكيلات الطيف السياسي في العراق، من أبرزهم عادل شاكر التميمي المقرب من رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي.