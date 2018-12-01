الكويت ترفع الحظر عن استيراد المواد الغذائية العراقية

المصدر: الكويت، بغداد - البيان، وكالات

قررت الحكومة الكويتية رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع المواد الغذائية من العراق.

وأوصت اللجنة العليا لسلامة الأغذية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية، في بيان، برفع الحظر عن استيراد جميع أنواع المواد الغذائية من العراق.

وقال أمين سر اللجنة عادل السويط، إن القرار جاء نتيجة لانتفاء أسباب الحظر حسب وزارة الصحة، وعليه أصدرت وزارة التجارة الكويتية قرار رفع الحظر.



وكانت اللجنة أوصت في 17 أكتوبر الماضي، بفرض الحظر الاحترازي المؤقت على جميع المواد الغذائية القادمة من العراق.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة، طارق السبتي، حينذاك، إن «وزارة التجارة والصناعة قررت فرض حظر احترازي مؤقت، على استيراد جميع المواد الغذائية من العراق بسبب الاشتباه بتفشي مرض الكوليرا».