الأردن: نتابع قضية توقيف مواطن يعمل في إيلات

المصدر: عمّان- وكالات

أعلنت الحكومة الأردنية، أمس، أنها تتابع اعتقال مواطن أردني يعمل في مدينة إيلات للوقوف على تفاصيل القضية. وأكد البيان أن الحكومة ستفصح عن المعلومات حول القضية فور اكتمالها.

وفي وقت سابق، أعلنت القناة السابعة الإسرائيلية إصابة إسرائيليين اثنين بجراح إثر تعرضهما للضرب بأداة عمل ثقيلة (مطرقة) من قبل عامل أردني في ميناء مدينة إيلات.

وأفادت القناة أن عاملا أردنيا اعتدى عليهما وتم نقلهما للمشفى للعلاج، ووصفت إصابة أحدهما بالمتوسطة فيما الأخرى بالطفيفة، وتم اعتقال العامل الأردني للتحقيق معه. وترجح المصادر أن الضرب وقع على خلفية خلاف عمل بين العمال الثلاثة في الميناء. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن مندوباً من السفارة الأردنية توجه إلى إيلات لمتابعة القضية.